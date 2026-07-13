Un turista di 65 anni è stato colpito da un bisonte di circa 900 kg nel parco di Yellowstone. L’animale lo ha caricato, scaraventandolo a circa 2,5 metri di altezza. La vittima ha riportato ferite serie. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava nel parco, vicino a un’area frequentata da visitatori. Nessun altro dettaglio sulla dinamica o sulle condizioni attuali della persona.

Momenti di autentico terrore al parco di Yellowstone quando un bisonte di 900 kg ha caricato e colpito un uomo di 65 anni, sbalzandolo in aria. La vittima è stata scaraventata a 2,5 metri di altezza, riportando serie ferite. Il video dell'aggressione, registrato dal fotografo professionista Mike Macleod, è diventato virale su web. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella serata di venerdì scorso. Il 65enne e suo nipote, che si trovavano a distanza di sicurezza, stavano facendo delle fotografie al bisonte, che in quel momento si trovava sdraiato sull'erba. In quella zona del parco naturale, tra l'altro, si trovavano anche altre persone, fra cui bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura al parco di Yellowstone, bisonte carica un turista e lo scaraventa a 2,5 metri di altezza

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