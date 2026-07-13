Paul Troubetzkoy a casa dell’artista pioniere della causa animalista
Un artista pionierista della causa animalista ha visitato il Museo del Paesaggio di Verbania. È noto per aver adottato il vegetarianismo come scelta di rispetto verso gli animali. La visita ha permesso di scoprire il suo lavoro artistico, caratterizzato da uno stile originale e innovativo. La sua posizione etica si riflette nelle sue sculture e nelle scelte di vita, che si distinguono per il rifiuto di consumare carne.
Visita al Museo del Paesaggio di Verbania per scoprire uno scultore totalmente fuori dagli schemi. Che abbracciò il vegetarianismo per rispetto della vita degli animali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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