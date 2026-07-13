Notizia in breve

Un artista pionierista della causa animalista ha visitato il Museo del Paesaggio di Verbania. È noto per aver adottato il vegetarianismo come scelta di rispetto verso gli animali. La visita ha permesso di scoprire il suo lavoro artistico, caratterizzato da uno stile originale e innovativo. La sua posizione etica si riflette nelle sue sculture e nelle scelte di vita, che si distinguono per il rifiuto di consumare carne.