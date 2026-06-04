Skyler Chen a Casa Masaccio | prima personale italiana dell' artista taiwanese

Da arezzonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Casa Masaccio Centro per l'arte contemporanea di San Giovanni Valdarno ospita dal 6 giugno al 20 settembre "Imitation of Life (Imitare la vita)", prima mostra personale in un'istituzione pubblica italiana dell'artista taiwanese Skyler Chen. Il progetto, curato da Marta Papini e realizzato in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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