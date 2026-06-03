Danneggiata a causa del maltempo la Caverne du Pont Neuf l'opera dell'artista JR a Parigi

Notizia in breve

La Caverne du Pont Neuf, installazione dell'artista JR a Parigi, non aprirà il 6 giugno come programmato. Le forti raffiche di vento hanno danneggiato i teli dell’opera, costringendo gli organizzatori a posticipare l’inaugurazione. La struttura, che richiama l’arte di Christo e Jeanne-Claude, è stata temporaneamente chiusa per i lavori di riparazione. Non sono ancora state comunicate nuove date di apertura.