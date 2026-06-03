Danneggiata a causa del maltempo la Caverne du Pont Neuf l'opera dell'artista JR a Parigi

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Caverne du Pont Neuf, installazione dell'artista JR a Parigi, non aprirà il 6 giugno come programmato. Le forti raffiche di vento hanno danneggiato i teli dell’opera, costringendo gli organizzatori a posticipare l’inaugurazione. La struttura, che richiama l’arte di Christo e Jeanne-Claude, è stata temporaneamente chiusa per i lavori di riparazione. Non sono ancora state comunicate nuove date di apertura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La monumentale Caverne du Pont Neuf di JR non aprirà il 6 giugno come previsto. Forti raffiche di vento hanno danneggiato i teli dell’installazione che omaggia l'arte di Christo e Jeanne-Claude, costringendo gli organizzatori a rinviare l’inaugurazione a data da destinarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

JR avvolge il Pont Neuf a Parigi con una gigantesca caverna, Ballario: “Vuole ricordarci che esiste un mondo là fuori”A Parigi, il Pont Neuf è stato ricoperto da un’installazione dell’artista francese JR, che ha trasformato il ponte in una gigantesca caverna.

Perché gli orsi si uccidono l’uno con l’altro: spesso a causa dell’uomo. Lo studio sui plantigradi del Parco Nazionale Adamello BrentaUn recente studio italiano ha analizzato i corpi di quattro orsi morti nel Parco Nazionale Adamello Brenta, effettuando autopsie per determinare le...

Temi più discussi: La Caverna del Pont-Neuf danneggiata dal vento: rinviata l'inaugurazione; La Caverna del Pont-Neuf di JR danneggiata dalla tempesta? l'apertura rinviata!; Parigi, La Caverne du Pont-Neuf danneggiata dal vento: inaugurazione rinviata; La Caverna del Pont Neuf: l'installazione gigante di JR si svela prima dall'esterno - le nostre foto.

pont neuf danneggiata a causa delDanneggiata a causa del maltempo la Caverne du Pont Neuf, l’opera dell’artista JR a ParigiLa monumentale Caverne du Pont Neuf di JR non aprirà il 6 giugno come previsto. Forti raffiche di vento hanno danneggiato i teli dell’installazione che omaggia l’arte di Christo e Jeanne-Claude, costr ... fanpage.it

pont neuf danneggiata a causa delParigi, danneggiata la Caverne du Pont-Neuf a pochi giorni dall'apertura'Rien ne va plus' per la Caverne du Pont-Neuf. L'installazione di JR è rimasta danneggiata ieri pomeriggio, probabilmente squarciata da un colpo di vento. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web