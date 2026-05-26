A Colico arriva lo Street Food Festival con specialità gastronomiche e piatti tipici dal mondo
A Colico torna lo Street Food Festival dal 30 maggio al 2 giugno, con quattro giorni dedicati a specialità gastronomiche e piatti tipici internazionali. L’evento si svolge in piazza Garibaldi e lungo via Lungolario Polti, attirando visitatori con profumi, colori e sapori provenienti da diversi paesi. Stand e bancarelle proporranno un’ampia varietà di cibi, mentre l’area sarà allestita per l’occasione con spazi dedicati all’intrattenimento.
Colico si prepara a vivere quattro giorni di profumi, colori e sapori dal mondo con il ritorno dello Street Food Festival, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, nella cornice vivace di piazza Garibaldi e lungo via Lungolario Polti. Un appuntamento, organizzato da Promozioni Confesercenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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