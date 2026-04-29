Arriva a Jesi la tappa numero 26 dell' International Street Food
A Jesi si terrà la 26ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia dedicato al cibo di strada. La manifestazione si svolgerà dal 1° al 3 maggio 2026 in Piazza Federico II, coincidendo con il ponte del 1° maggio. L’evento coinvolgerà vari stand e locali con specialità di street food provenienti da diverse regioni italiane.
JESI - La 26ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà dal 1° al 3 maggio 2026 a Jesi, in Piazza Federico II, in occasione del ponte del 1° maggio, da sempre simbolo di condivisione, tempo libero e convivialità. Un lungo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG
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