Passeggiate col cane a Catania e droga nel frigo 52enne ai domiciliari arrestato
Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Catania mentre passeggiava con il cane fuori dalla propria casa, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di marijuana, che teneva nel frigorifero. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
È scattato un arresto per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Catania: un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ed è stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di marijuana. L’uomo è stato fermato dagli agenti durante un controllo del territorio, mentre si trovava a passeggio con il suo cane. L’uomo riconosciuto dagli agenti durante la passeggiata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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