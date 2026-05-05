A Catania, durante un'operazione della polizia a Picanello, un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo che è stato trovato a gestire un deposito di droga e armi all’interno della propria abitazione. La perquisizione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di armi da fuoco, mentre l’uomo è stato condotto in caserma. L'intera operazione si è svolta senza incidenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della polizia a Picanello. Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Catania dopo aver trasformato la propria abitazione in un vero e proprio deposito di droga e armi. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile della questura etnea, impegnati in attività di contrasto al traffico di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi. Controlli e perquisizione. Dopo una fase di osservazione e monitoraggio della zona, i poliziotti hanno deciso di intervenire, avendo fondati sospetti sulla presenza di armi all’interno dell’immobile nel quartiere Picanello. La perquisizione, preceduta dalla cinturazione dello stabile, ha confermato i sospetti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, casa trasformata in deposito di droga e armi: arrestato 52enne

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