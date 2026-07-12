Un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso dalla polizia mentre passeggiava con il cane, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo aveva deciso di uscire di casa, violando le restrizioni, e in casa sono stati trovati circa mezzo chilo di marijuana. La polizia lo ha fermato durante il tentativo di uscire dall’abitazione, confermando la violazione delle prescrizioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia mentre passeggiava nonostante il divieto di allontanarsi dall’abitazione. Ha deciso di uscire di casa per una passeggiata con il proprio cane, ma così facendo ha violato le prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari. Protagonista della vicenda è un pregiudicato catanese di 52 anni, individuato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania erano impegnati in un’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa quando, nei pressi di via Magrì, hanno riconosciuto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, evade dai domiciliari per portare fuori il cane: arrestato 52enne, in casa aveva mezzo chilo di marijuana

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