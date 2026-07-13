pascale un nuovo metodo riduce gli interventi chirurgici fino a 25 minuti

Un nuovo metodo riduce i tempi di intervento chirurgico fino a 25 minuti. La tecnica permette di abbreviare le operazioni, diminuendo i tempi di sala operatoria e di attesa per i pazienti. La riduzione dei tempi si applica a procedure specifiche e può migliorare la gestione delle liste di attesa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali rischi o limiti associati a questa innovazione. La novità è stata presentata da un team di medici specializzati.

Ridurre fino a 25 minuti i tempi di un intervento chirurgico per ridurre liste d'attesa, tempi per il personale e per i pazienti. E' l'obiettivo di uno studio dedicato all'impatto economico e organizzativo del VivaSight 2 Double Lumen Tube (DLT), un tubo endotracheale monouso dotato di una microtelecamera che permette di controllarne continuamente il corretto posizionamento durante la ventilazione monopolmonare, tecnica utilizzata negli interventi di chirurgia toracica. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale ClinicoEconomics and Outcomes Research e condotta dall’Istituto dei tumori di Napoli, è la prima in Italia a valutare non solo gli aspetti clinici della tecnologia, ma anche le ricadute sull'organizzazione ospedaliera e sui costi dell'intero percorso assistenziale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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