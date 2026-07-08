I tempi di attesa per gli interventi chirurgici al Santa Maria sono migliorati nei primi quattro mesi del 2026. L’azienda ospedaliera ha comunicato sui social che i dati confermano un impegno costante nel garantire accessi alle cure più tempestivi, equi e appropriati.

Migliorano i tempi di attesa per gli interventi chirurgici al Santa Maria. I dati dei primi quattro mesi del 2026 confermano il costante impegno dell’Azienda nel garantire ai cittadini un accesso alle cure sempre più tempestivo, equo e appropriato": a sostenerlo in un post pubblicato sui social è l’azienda ospedaliera Santa Maria. Particolarmente significativi, precisa l’ospedale, i risultati ottenuti nell’ambito della chirurgia oncologica. "Il 100% degli interventi per tumore della mammella, melanoma e tumore maligno della tiroide è stato eseguito entro i tempi previsti. Ottimi risultati anche per il tumore del colon (96,3%), dell’utero (92,3%) e del polmone (84,6%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale, cure “più rapide“: "Migliorano i tempi d’attesa per gli interventi chirurgici"

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Endocrinóloga: Por Esto Engordas Aunque lo Gagas Todo Bien. Ozempic, Hormonas y Menopausia

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