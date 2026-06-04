Ortopedia 2mila gli interventi chirurgici | 600 svolti dal Rizzoli a Castello

Nel 2025, si prevede un aumento del 7,2% dei dimessi dai reparti ortopedici della provincia di Piacenza rispetto all’anno precedente. Durante l’anno sono stati effettuati circa 2.000 interventi chirurgici, di cui circa 600 dal Presidio Unico dell’Ausl di Piacenza presso il centro ortopedico di Castello. La rete ospedaliera della provincia comprende anche l’Istituto Ortopedico Rizzoli e strutture private accreditate.

Nel 2025, +7,2% di piacentini dimessi dai reparti ortopedici della rete ospedaliera della provincia di Piacenza, costituita dal Presidio Unico Ausl di Piacenza, Istituto Ortopedico Rizzoli e privato accreditato. Questo, in estrema sintesi, l’importante risultato emerso nel corso dell’incontro che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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