Negli ultimi giorni si sono susseguite nuove polemiche contro i chirurghi, tra cui il caso di una professionista coinvolta in un procedimento giudiziario. Il presidente di un ordine professionale è stato chiamato a intervenire per difendere i medici, ma finora non sono state riportate dichiarazioni ufficiali da parte sua. La vicenda si aggiunge a casi precedenti, alimentando le tensioni tra medici e opinione pubblica.

di Angelo Bianco Egregio dott. Filippo Anelli, Lei è il presidente FNMOCeO, mi permetta di chiederLe: perché non difende il giuramento di Ippocrate? È di questi giorni l’ennesima caccia al chirurgo, è il caso di Francesca Tucci, che fa il paio al caso Calendo. Ci sono l’onorevole Borrelli e l’avvocato Petruzzi che inondano social e tv di livore mediatico contro il dott. Pirozzi, “l’assassino” di turno. Ne chiedono l’ennesima l’interdizione, adducendo, addirittura, anche suoi antichi avvisi di garanzia a prova della incapacità professionale, ne vogliono impedire la reiterazione della presunta mal practice, come si conviene ad un acclarato serial killer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Partita l’ennesima caccia al chirurgo. Presidente Anelli, difenda i medici dai massacri social!

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