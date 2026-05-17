Addio al professore Pietro Leo il chirurgo agrigentino che ha formato generazioni di medici

È scomparso il professore Pietro Leo, noto chirurgo originario di Agrigento. La sua carriera si è svolta principalmente nel campo della chirurgia in Sicilia, con una lunga attività presso il Policlinico di Palermo. Nel corso degli anni, ha contribuito alla formazione di numerosi giovani medici, lasciando un’impronta significativa nel settore sanitario regionale. La sua figura è stata riconosciuta per il ruolo di rilievo nella medicina siciliana e per il suo impegno nelle strutture ospedaliere pubbliche.

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