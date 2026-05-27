Sono passati ormai diversi anni da quando la giornalista e scrittrice Jia Tolentino ha coniato l’espressione Instagram Face in un saggio apparso sul New Yorker. Era il 2019 e forse ognuno si augurava che quel binomio, che descrive uno standard di bellezza modellato dall’algoritmo di un social network, potesse essere una moda effimera, destinata a scomparire nel giro di qualche click. E invece no. Anzi, da un sondaggio condotto fra oltre 300 persone da Angiola Valente, chirurga ortopedica specializzata in medicina estetica, una persona su quattro non si farebbe alcun problema ad andare dal chirurgo o dal medico estetico con una foto filtrata... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Instagram Face, come siamo finiti a chiedere al chirurgo di rifarci come nelle foto dei social?

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NON CI ERA MAI SUCCESSO RISCHIAMO di finire in una FAVELA a Rio de Janeiro BRASILE

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