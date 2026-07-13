Don Ambrogio Mazzai, sacerdote e influencer, discute di temi come lo scisma lefebvriano, la questione migratoria e l’apertura alle religioni diverse. La sua presenza sui social evidenzia come argomenti tradizionali della dottrina cattolica siano spesso trattati in modo più simile a una notizia di gossip politico. La sua visibilità si concentra sulla comunicazione diretta, senza approfondimenti dottrinali, e riflette un rapporto più mediatico che teologico con le tematiche religiose.

Roma, 13 lug – Scisma lefebvriano, questione migratoria, apertura alle fedi diverse. La cronaca odierna sembra aver ridotto la dottrina cattolica a una faccenda di gossip politico. Il tutto, ovviamente, quasi mai interpellando i diretti interessati. Stiamo parlando dei sacerdoti e dei pastori che rappresentano la Chiesa cattolica, l’istituzione religiosa più antica e longeva del nostro continente. A questa tendenza, a una narrazione che si fa pettegolezzo, abbiamo voluto ovviare andando al cuore della questione e intervistando don Ambrogio Mazzai. Il sacerdote veronese è salito agli onori della popolarità grazie al sapiente uso dei social, come TikTok e Instagram. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Parola a don Ambrogio Mazzai: il sacerdote-influencer che parla d’identità

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