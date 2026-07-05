Don Luigi, sacerdote originario di Bernalda, è attualmente il primo italiano a ricoprire un ruolo nella cattedrale di San Patrizio a New York. Appassionato di sport, pratica jogging e ha partecipato alla maratona di New York. È anche tifoso dell’Inter e assiste alle partite del club di Manhattan. In passato, mentre era in Vaticano, era il capitano della squadra di calcio del suo gruppo religioso.

È molto sportivo, oltre a fare jogging (pure la maratona di New York) è amante del calcio. Vede tutte le partite dell’Inter ora nel club di Manhattan, quando era in Vaticano era il capitano della squadra di calcio. Lo ha raccontato ad una trasmissione di Radiouno Rai sui mondiali di calcio. Era in Vaticano. Perché da tre anni don Luigi Portarulo, 39 anni, di Bernalda, è sacerdote nella cattedrale di San Patrizio a New York, quinta strada. È il primo prete italiano a ricoprire quel ruolo. Presta servizio come parroco anche a Old St. Patrick della metropoli americana. (foto: tratta da profilo Comites New York) L'articolo Don Luigi, di Bernalda, sacerdote nella cattedrale di San Patrizio a New York Il giovane sacerdote lucano è il primo italiano a ricoprire quel ruolo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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