addio don vittorio il sacerdote storico

Le diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e di Grosseto hanno comunicato la morte di don Vittorio Burattini, sacerdote che ha servito le comunità locali. La notizia è stata diffusa ufficialmente, e le chiese si preparano a celebrare i riti funebri. La sua scomparsa ha suscitato un sentimento di lutto tra i fedeli e i membri delle parrocchie. La salma sarà accompagnata alle esequie secondo le consuete modalità religiose.

PITIGLIANO Le diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e di Grosseto, unite nel dolore e nella preghiera, annunciano che don Vittorio Burattini (foto) è tornato alla Casa del Padre. Nato a Castell’Azzara il 13 luglio 1947, don Vittorio aveva risposto con generosità alla vocazione sacerdotale ed era stato ordinato presbitero a Sovana l’8 settembre 1974, nel giorno della festa della Natività di Maria. Sacerdote incardinato nella Diocesi di Pitigliano, ha vissuto quasi interamente il suo ministero nella Diocesi di Grosseto, rappresentando un ponte di fede e cultura tra le due comunità ecclesiali maremmane. Per lunghi anni parroco di Sticciano, don Vittorio è stato una figura conosciuta nel mondo della scuola grossetana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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