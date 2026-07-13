Nel Parco del Ticino sono stati registrati nove incendi in dieci giorni. La maggior parte degli incendi sono stati causati da disattenzioni legate alle alte temperature e alla scarsa ventilazione. Le autorità locali hanno rafforzato i controlli e le misure di prevenzione, invitando i visitatori a rispettare le norme di sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono state condotte con l’uso di mezzi aerei e squadre a terra. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni agli ecosistemi sono stati significativi.

Milano, 13 luglio 2026 – “In questo periodo di caldo estremo basta una sola disattenzione per mettere a rischio ettari di bosco. Difendere il Parco del Ticino è un dovere che appartiene a tutti”. Questo l’appello del presidente del Parco, Ismaele Rognoni alla luce di quanto sta accadendo nelle ultime settimane nella noto polmone verde lombardo. Nell’area del Parco Lombardo della Valle del Ticino si sono sviluppati ben nove incendi in solu dieci giorni. Il presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni: «Ogni anno 800 richieste di intervento dai privati» L’impegno. Per i roghi ha operato senza sosta il Corpo Volontari dell'Ente con il suo Nucleo antincendio boschivo (Aib). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco del Ticino, 9 roghi in 10 giorni: “Difenderlo è un dovere di tutti, ogni incendio è uno sfregio”

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