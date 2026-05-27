Il Centrodestra tra macerie e veleni | a 10 giorni dal ballottaggio è quasi tutti contro uno

A dieci giorni dal secondo turno delle elezioni, il Centrodestra in provincia di Agrigento mostra segni di divisione e tensione. Nonostante la sconfitta del primo turno, il blocco politico non ha adottato nuove strategie e si trova ancora in difficoltà. Le alleanze sembrano frammentate e il clima interno resta acceso. Nessun segnale di unione o di cambiamento, mentre i candidati continuano a confrontarsi senza risultati concreti.

A 10 giorni dalla sfida finale, il Centrodestra agrigentino non sembra aver imparato nulla dalla "sconfitta in malo modo" del primo turno. E sta andando verso il ballottaggio come una polveriera pronta a esplodere. Invece di ricompattarsi di fronte al vantaggio di Michele Sodano, cercando di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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