Un incendio si è sviluppato nel parco del Pineto a Roma, con tre distinti focolai visibili da diverse parti del parco. Le fiamme sono partite da almeno due punti diversi, entrambi all’interno di proprietà private, e si sono diffuse producendo tre grandi colonne di fumo nero. La Protezione civile ha indicato che i roghi sono stati causati da incendi divampati in zone private, suggerendo che si possa trattare di un gesto doloso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Dal parco del Pineto si alzano almeno tre nuvole di fumo nero, distanti quasi mezzo chilometro l’una dall’altra. La Protezione civile del Comune parla chiaramente di roghi scoppiati da «due punti diversi, all’interno di proprietà private. Attualmente sono in corso accertamenti sulla natura dell’incendio che probabilmente ha origine antropica». Da capire, a questo punto, se accidentale o dolosa. Di sicuro è stato un pomeriggio d’inferno, fra via della Pineta Sacchetti e Valle Aurelia, con il fumo denso che ha investito i «grattacieli» del quartiere a ridosso di via Baldo degli Ubaldi, dove alcuni residenti hanno preferito allontanarsi per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Incendio a Roma, per i roghi al parco del Pineto c'è anche la pista di un gesto doloso. Il fuoco è partito da tre punti

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