A Spinea, in provincia di Venezia, si cerca un ragazzo di 17 anni scomparso da quattro giorni. L'ultima volta è stato visto nel luogo dove si trova ancora. La famiglia ha fatto appello affinché chi abbia informazioni aiuti nelle ricerche. Le autorità stanno conducendo indagini per individuare il giovane e verificare le sue condizioni. Nessuna altra informazione è stata resa nota finora.

Cresce la preoccupazione a Spinea, in provincia di Venezia, per la scomparsa di Mattia Testi, un ragazzo di 17 anni del quale non si hanno più notizie da quattro giorni. Le ricerche sono in corso e le autorità hanno lanciato un appello alla cittadinanza affinché collabori nella raccolta di qualsiasi informazione utile al suo ritrovamento. L’allarme è stato diffuso ufficialmente dal Comune di Spinea, in accordo con le forze dell’ordine e con la famiglia del giovane. Da quando è stata denunciata la scomparsa, sono state attivate tutte le procedure previste per rintracciare il ragazzo e verificare ogni possibile segnalazione. L’ultimo avvistamento in via Bennati. Secondo quanto comunicato dalle autorità, Mattia Testi, nato a Mirano, è stato visto per l’ultima volta nella giornata di giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattia scomparso da 4 giorni, visto l’ultima volta proprio lì: “Aiutateci”

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