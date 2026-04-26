Diego 25 anni scomparso da 3 giorni da Bologna | l’ultima volta è stato visto in zona Barca

Un giovane di 25 anni, residente a Zola Predosa, è scomparso da Bologna da tre giorni. L’ultima volta è stato avvistato nella zona Barca. Da allora, non sono arrivate sue notizie e le ricerche sono in corso. La famiglia ha segnalato la sua scomparsa alle autorità, che stanno eseguendo le indagini del caso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto al momento.

Bologna, 26 aprile 2026 – È diversi giorni che non si hanno sue notizie. Diego Tedeschi, 25 anni residente a Zola Predosa, risulta scomparso. Giovedì si è allontanato volontariamente a piedi dalla casa in cui vive con i genitori. Da venerdì i carabinieri di Zola, insieme ai volontari della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, stanno perlustrando la Barca. Questo quartiere, infatti, sarebbe l’ultimo luogo dove il giovane pare sia stato visto prima che si perdessero le sue tracce. Le ricerche. Chi segnala la sua scomparsa – residenti, amici e familiari – scrive che Diego è un ragazzo alto circa 1.80, capelli neri e tatuaggi su un braccio e una gamba.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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