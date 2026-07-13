A Jesolo, in piazza Mazzini, sono state sostituite alcune panchine con grandi fioriere contenenti piante sempreverdi. L’obiettivo è prevenire bivacchi e situazioni di degrado nella zona, considerata tra le più frequentate e problematiche. Contestualmente, sono stati chiusi anche i bagni pubblici della piazza. Le nuove fioriere sono state collocate all’angolo con via Nievo, dove si sono verificati episodi di spaccio e bivacchi diurno.

JESOLO (VENEZIA) - Panchine trasformate in aiuole per allontanare bivacchi e situazioni di degrado. Succede in piazza Mazzini, una della zone più “calde” della città, dove da alcuni giorni nelle sedute all’angolo con via Nievo sono state posizionate una decina di grandi vasi con piante sempreverdi che resistono al caldo estivo. Ufficialmente si tratta di un intervento di arredo urbano, ma l’obiettivo è anche quello di impedire che le panchine vengano utilizzate come punto di ritrovo da spacciatori, persone senza fissa dimora o gruppi di maranza che, soprattutto nelle ore serali, finiscono per creare disturbo e problemi di ordine pubblico.... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Panchine antimaranza a Jesolo: spuntano le fioriere per evitare bivacchi e spaccio, chiusi anche i bagni pubblici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bagni pubblici a Genova, accordo bipartisan in Consiglio: piano di riqualificazione (anche) per turismo e movidaA Genova, il Consiglio comunale ha approvato un accordo bipartisan per un progetto di riqualificazione dei bagni pubblici in tutta la città.

Polemica sui bagni “woke” in una scuola di Grosseto, spuntano anche Batman e una sirena: «Follia gender», «No, è inclusione»All’Its Eat Academy di Grosseto sono stati aperti nuovi bagni gender neutral, eliminando le divisioni tradizionali tra uomini e donne.

Argomenti più discussi: Panchine antimaranza a Jesolo: spuntano le fioriere per evitare bivacchi e spaccio, chiusi anche i bagni pubblici; Emili Gapaj, la ballerina tredicenne entra alla Scala di Milano e all’Opera di Vienna: Grande orgoglio; Benzina e Diesel, aumenti senza fine: ogni giorno è più caro fare il pieno. I distributori più economici sfiorano i 2 euro; Lupo attraversa il giardino di una casa, l'animale immortalato dalla telecamera: È la prima volta che lo avvistiamo. State attenti.

A Jesolo spuntano le panchine antimaranza: le fioriere per evitare bivacchi e spaccio, chiusi anche i bagni pubbliciJESOLO (VENEZIA) - Panchine trasformate in aiuole per allontanare bivacchi e situazioni di degrado. Succede in piazza Mazzini, una della zone più calde della ... ilmessaggero.it