Bagni pubblici a Genova accordo bipartisan in Consiglio | piano di riqualificazione anche per turismo e movida
A Genova, il Consiglio comunale ha approvato un accordo bipartisan per un progetto di riqualificazione dei bagni pubblici in tutta la città. L’obiettivo è migliorare le strutture esistenti e ampliarne la presenza, in particolare nelle zone più frequentate come il Centro Storico, i parchi di Nervi e le aree di corso Italia. La scelta nasce dall’esperienza di molti cittadini e visitatori che durante le passeggiate o le attività all’aperto si sono trovati a cercare un bagno pubblico senza successo, spesso ricorrendo ai bar come alternativa.
Quante volte vi è capitato di passeggiare per i vicoli del Centro Storico, fare jogging in corso Italia o portare i bimbi ai parchi di Nervi e ritrovarvi nell'improvvisa, disperata ricerca di un bagno pubblico? Una vera e propria caccia al tesoro che spesso si conclude con un caffè al bar per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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