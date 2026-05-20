Bagni pubblici a Genova accordo bipartisan in Consiglio | piano di riqualificazione anche per turismo e movida

A Genova, il Consiglio comunale ha approvato un accordo bipartisan per un progetto di riqualificazione dei bagni pubblici in tutta la città. L’obiettivo è migliorare le strutture esistenti e ampliarne la presenza, in particolare nelle zone più frequentate come il Centro Storico, i parchi di Nervi e le aree di corso Italia. La scelta nasce dall’esperienza di molti cittadini e visitatori che durante le passeggiate o le attività all’aperto si sono trovati a cercare un bagno pubblico senza successo, spesso ricorrendo ai bar come alternativa.

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