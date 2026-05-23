Polemica sui bagni woke in una scuola di Grosseto spuntano anche Batman e una sirena | Follia gender No è inclusione

All’Its Eat Academy di Grosseto sono stati aperti nuovi bagni gender neutral, eliminando le divisioni tradizionali tra uomini e donne. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni definendola “follia gender”, mentre altri la considerano un atto di inclusione. Tra le nuove installazioni, sono stati installati anche elementi decorativi come Batman e una sirena, attirando l’attenzione e generando discussioni sui cambiamenti nelle politiche di accesso ai servizi igienici nelle scuole.

Niente più bagni per gli uomini e bagni per le donne. All’Its Eat Academy – la Cittadella dello studente di Grosseto – sono state inaugurate nuove toilette gender neutral. La curiosità è che sulla porta compaiono anche le sagome di Batman, una donna incinta, zorro, un alieno, il robot R2D2 di Star Wars, un uomo con la gonna e una sirena. Insomma, il concetto è chiaro: in quel bagno possono entrare proprio tutti, senza più alcuna distinzione tra maschi e femmine. Eppure, come sempre accade in questi casi, l’iniziativa ha generato polemiche. Da una parte, chi loda l’iniziativa e giudica come «inclusivi» i nuovi cartelli sui bagni. Dall’altra, chi parla di «ideologia gender» e chiede alla scuola toscana di tornare al più presto alla vecchia divisione. 🔗 Leggi su Open.online

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