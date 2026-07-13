Pamela Prati il dettaglio del bikini a 67 anni è audace

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 67 anni, Pamela Prati ha condiviso sui social foto in bikini, attirando l’attenzione per la scelta audace. La showgirl ha postato immagini che mostrano il suo relax estivo, suscitando commenti tra i follower. Le foto sono state molto commentate per il suo stile e la sua presenza in costume, evidenziando un’immagine di serenità e fiducia. La pubblicazione ha generato discussioni sui social network, dove l’attenzione si è concentrata sull’aspetto estetico e sulla sua età.

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L’estate di Pamela Prati passa anche dai social, dove la showgirl ha condiviso alcuni scatti all’insegna del relax che hanno subito catturato l’attenzione. Tra una pausa a bordo piscina e un momento di tranquillità immersa nel verde, è soprattutto un particolare del suo look ad aver incuriosito i follower: il bikini, essenziale e dal taglio minimal, che mette in risalto uno stile elegante ma allo stesso tempo deciso. Nelle immagini, la soubrette sarda sceglie un’estetica sobria, fatta di pochi accessori e di colori naturali, dimostrando ancora una volta come il fascino non abbia età. Pamela Prati, un bikini minimal ma audace che conquista subito. 🔗 Leggi su Dilei.it

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