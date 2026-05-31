Pamela Prati | Pupi Avati mi ha chiamata per un film interpreterò una gitana degli anni ’50
Pamela Prati ha annunciato di aver ricevuto una chiamata da Pupi Avati per partecipare a un suo film. L’attrice interpreterà una donna gitana degli anni ’50. La sua presenza sarà nel corso di un progetto cinematografico diretto dal regista. La notizia è stata comunicata durante una trasmissione televisiva condotta da Francesca Fialdini.
Pamela Prati ospite di 'Da noi. a ruota libera', il programma condotto da Francesca Fialdini di domenica su Rai1. Nel corso dell’intervista ha rivelato: «Ho presentato una canzone per Sanremo. Ho un sogno nel cassetto: tornare a Sanremo. Perché no?». Parlando delle figure che hanno segnato il suo percorso artistico, ha ricordato Raffaella Carrà: «Mi ha ispirato in tutto. Da piccola la guardavo e desideravo incontrarla. La prima volta che l’ho vista tremavo. Era una donna dolcissima e molto generosa, soprattutto con le donne. Come lei nessuno». Spazio anche ai progetti cinematografici. «Dopo tanti anni, ho avuto una chiamata da Pupi Avati e farò un film interpretando una gitana degli anni ’50», ha annunciato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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