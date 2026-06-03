Omicidio Pamela Genini al via il processo a Soncin La madre in aula | Chiediamo giustizia

È iniziato il processo contro Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso con 76 coltellate una donna di 29 anni. La madre della vittima era presente in aula e ha chiesto giustizia. L’udienza si è aperta con l’esposizione delle accuse, senza ulteriori dettagli sulle difese o le testimonianze. La corte ascolterà le prove prima di arrivare a una decisione. La famiglia della vittima si è presentata per assistere all’udienza.

IN TRIBUNALE. Al via il processo per il femminicidio. La madre della 29enne sarà in aula per chiedere giustizia contro Gianluca Soncin, accusato di averla uccisa con 76 coltellate. Francesco Dolci inserito tra i testimoni del processo. In aula sarà presente anche la madre della giovane, Una Smirnova, che insieme ad altri familiari chiederà di costituirsi parte civile. «Saremo in aula per Pamela, per sua madre e per chiedere giustizia», ha dichiarato l’avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia.Secondo il legale, Pamela «poteva essere salvata» e «tutti gli indici di rischio sono stati colposamente trascurati». Per questo, oltre all’accertamento delle responsabilità dell’imputato, la famiglia continua a chiedere che venga fatta piena luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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OMICIDIO PAMELA GENINI, IL PIANTO IN DIRETTA DI FRANCESCO DOLCI

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