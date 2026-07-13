Pamela Genini in aula il video degli ultimi istanti di vita della 28enne | Soncin assiste impassibile

In aula alla Corte d'Assise di Milano, è stato mostrato il video degli ultimi momenti di vita di una donna di 28 anni, uccisa nel 2025 dall’ex fidanzato. La seconda udienza del processo sul femminicidio è iniziata con la proiezione delle immagini, mentre l’imputato ha assistito impassibile. La scena è durata alcuni minuti, senza interventi da parte dei presenti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto durante la sessione.

Si è aperta alla Corte d'Assise di Milano la seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 ottobre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula sono stati proiettati i filmati registrati dalle body cam degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'appartamento di via Iglesias per soccorrere la giovane. Le immagini mostrano gli ultimi istanti di vita della 28enne. Presente in aula anche Soncin, che durante la proiezione è apparso impassibile., Una delle testimoni che viene ascoltata nella seconda udienza è la prima dirigente della polizia di Stato, Serafina di Vuolo, intervenuta sul luogo dei fatti il 14 ottobre 2025, quando Pamela Genini fu accoltellata per 76 volte dall'ex compagno Soncin. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Pamela Genini, in aula gli ultimi istanti di vita della vittima. La famiglia: «Si poteva salvare»

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