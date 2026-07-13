pamela genini gli ultimi istanti prima della morte in un video mostrato in aula

Un video mostrato in aula riprende gli ultimi momenti di Pamela Genini prima della morte. Nel filmato si vede Pamela sul pavimento mentre si agita, e Gianluca Soncin disteso a terra con le braccia alzate e le mani sporche di sangue. Le immagini sono state presentate come parte del procedimento giudiziario in corso.

Pamela Genini che “rantola” distesa sul pavimento. Gianluca Soncin sdraiato a terra con le braccia alzate e le mani imbrattate di sangue. Sono gli ultimi istanti di vita della 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 ripresi dalle body-cam degli agenti delle Volanti della Questura di Milano che sono state proiettate questa mattina nell’aula della Corte d’assise nella prima udienza dedicata alle testimonianze degli investigatori nel processo per il femminicidio. Sono circa le 22. Secondo la ricostruzione delle pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella il 53enne è arrivato sotto il condominio di via Iglesias 33 alle 21.35. Entra dal portone digitando un codice di accesso e viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza: nella mano destra ha il mazzo di chiavi con cui accederà all’appartamento della ragazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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