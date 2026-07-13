femminicidio pamela genini in aula il video con i suoi ultimi attimi di vita

Notizia in breve

In aula è stato mostrato un video con gli ultimi attimi di vita di Pamela Genini, uccisa a ottobre dal suo ex compagno. Le immagini mostrano la vittima riversa a terra, sanguinante e in difficoltà nel respirare. L’uomo, presente in tribunale, è rimasto impassibile durante la proiezione. La visione del filmato è durata alcuni minuti e si inserisce nel procedimento giudiziario avviato contro di lui per femminicidio.