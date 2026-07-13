Femminicidio Pamela Genini in aula il video con i suoi ultimi attimi di vita

Da milano.repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In aula è stato mostrato un video con gli ultimi attimi di vita di Pamela Genini, uccisa a ottobre dal suo ex compagno. Le immagini mostrano la vittima riversa a terra, sanguinante e in difficoltà nel respirare. L’uomo, presente in tribunale, è rimasto impassibile durante la proiezione. La visione del filmato è durata alcuni minuti e si inserisce nel procedimento giudiziario avviato contro di lui per femminicidio.

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La ragazza è stata uccisa lo scorso ottobre dal suo ex Gianluca Soncin, rimasto impassibile davanti alle immagini proiettate in udienza che mostrano la vittima per terra, piena di sangue, che ormai fatica a respirare. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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