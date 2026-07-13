Durante l’udienza a Milano è stato proiettato in aula un video che riprende gli ultimi istanti di vita di una donna uccisa dall’ex compagno. Nel filmato si vede la donna che muore mentre l’uomo le sbatte la porta in faccia. La scena mostra i momenti finali prima del decesso, con dettagli che evidenziano la violenza dell’aggressione.

Milano, 13 luglio 2026 – Dettagli pesanti di momenti drammatici, ma forse essenziali da vedere per definire ulteriormente la crudeltà dell’omicidio. La scena degli ultimi secondi di vita di Pamela Genini accoltellata dal suo ex, Gianluca Soncin è stata mostrata durante l’udienza tenutasi oggi a Milano. La ragazza era stata uccisa la sera del 14 ottobre 2025: Soncin dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa della giovane, aveva fatto 'irruzione' nell'appartamento di via Iglesias a Milano e l’aveva colpita con 76 fendenti.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio Genini: mostrato in aula il video degli ultimi istanti di vita di Pamela. “Lei moriva e Soncin ci sbatteva la porta in faccia”

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