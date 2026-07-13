Al Tribunale di Milano si svolge la seconda udienza del processo contro Gianluca Soncin, imputato per l’omicidio della sua ex compagna. Durante l’udienza, sono state ascoltate testimonianze e si sono svolti accertamenti. Pamela Genini è stata descritta come “impotente e terrorizzata dalle minacce” ricevute prima della tragedia. La prossima fase prevede ulteriori interventi delle parti coinvolte.

Nella cornice del Tribunale di Milano si sta svolgendola seconda udienza del processo a carico di Gianluca Soncin, imputato per il brutale femminicidio della sua ex compagna Pamela Genini. All’ingresso del Tribunale il legale della famiglia della vittima, Nicodemo Gentile, ha rilasciato delle prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Tg24. “Pamela era in una condizione di impotenza assoluta, ed è il classico atteggiamento che vivono queste donne. Perché era impaurita, terrorizzata dalle minacce di quest’uomo violento che poi purtroppo ha mantenuto le promesse di morte”. Il legale ha poi sottolineato che l’imputato “aveva minacciato anche i familiari e di uccidere la cagnolina”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Pamela Genini “impotente e terrorizzata dalle minacce”: al via la seconda udienza di Soncin

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