Al via il processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l’imprenditore di 53 anni accusato dell’omicidio della compagna, avvenuto il 14 ottobre 2025. L’imputato è in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato, dopo aver inferto 76 coltellate. Durante l’udienza, la madre della vittima ha urlato in aula “bastardo” rivolgendosi all’imputato.

Al via, davanti alla Corte d'Assise di Milano, il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l’omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L’uomo, entrato di nascosto nell’appartamento della vittima in via Iglesias era riuscito a ucciderla, nonostante la polizia fosse alla porta. Il tempo dell’ingresso in aula dell’imputato e la madre della vittima, Una Smirnova, urla “bastardo” prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi. La donna, assistita dall’avvocato Nicodemo Gentile, insieme al padre, al fratello e alla sorella della vittima, ha chiesto di costituirsi parte civile per un femminicidio arrivato al culmine di un rapporto da tempo violento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio Genini, al via la prima udienza. La madre di Pamela in aula urla "bastardo" a Soncin

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