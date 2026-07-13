Pamela Genini i poliziotti testimoni del femminicidio | L'abbiamo sentita gridare aiuto

Durante l’udienza sul femminicidio di Pamela Genini, sono stati ascoltati i poliziotti che erano presenti negli ultimi momenti di vita della vittima. I testimoni hanno riferito di aver sentito Pamela gridare aiuto prima che si verificasse l’evento fatale. La testimonianza si concentra sulle azioni e le percezioni degli agenti durante l’intervento, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sui motivi dell’episodio. La prossima udienza è prevista per l’inizio del mese prossimo.

Nell'udienza di oggi sul femminicidio di Pamela Genini sono stati ascoltati i poliziotti testimoni dei suoi ultimi istanti di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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