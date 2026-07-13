Femminicidio Pamela Genini la poliziotta | Lei era riuscita a scappare ma lui l'ha trascinata in casa

Durante la seconda udienza del processo per il femminicidio, una poliziotta ha riferito che la vittima era riuscita a scappare, ma l’ex fidanzato l’ha trascinata di nuovo in casa. La testimonianza riguarda le indagini condotte dopo l’episodio. La donna ha descritto i passaggi chiave delle attività investigative senza aggiungere dettagli personali o giudiziari. Il processo prosegue con l’audizione di altri testimoni e la discussione delle prove raccolte.

È iniziata la seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, uccisa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, oggi a processo. Una poliziotta sta deponendo davanti alla Corte d'Assise di Milano, raccontando le indagini svolte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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