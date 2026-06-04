Pamela Genini il VIDEO di Gianluca Soncin che entra in aula Una Smirnova | Freddo e non pentito devastante vederlo

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianluca Soncin è stato ripreso in aula da un video diffuso online, mentre entra nell’edificio. La madre di Pamela Genini descrive l’immagine come “fredda” e “non pentita”, aggiungendo che vederla è stato “devastante” e “terribile”. Non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’ingresso o sulle reazioni delle persone presenti. La registrazione è diventata oggetto di discussione nelle ultime ore.

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Un effetto "devastante" e "terribile": sono le parole che Una Smirnova, madre di Pamela Genini, usa per descrivere l'incontro avuto questa mattina in tribunale con Gianluca Soncin, l'imprenditore 53enne in carcere per l'omicidio pluriaggravato della 29enne uccisa con 76 coltellate il 14 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, il VIDEO di Gianluca Soncin che entra in aula, Una Smirnova: "Freddo e non pentito, devastante vederlo"
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Omicidio Pamela Genini, la madre: «Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito»

Video Omicidio Pamela Genini, la madre: «Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito»

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