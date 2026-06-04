Durante l'udienza del processo, un uomo è entrato in aula visibilmente emozionato, piangendo e urlando, mentre la madre si è mostrata sconvolta. La procura ha chiesto chiarimenti sulla modalità di accesso dell’imputato all’interno dell’abitazione, chiedendo come abbia potuto entrare senza forzare la serratura. Inoltre, sono emerse domande sulla posizione di un altro uomo, indagato per aver profanato una tomba.

Come ha fatto l'imputato a entrare in casa senza forzare la serratura?. Perché Francesco Dolci è indagato per la profanazione della tomba?. Dove si trova la testa della vittima sottratta dopo l'omicidio?. Cosa ha cercato di nascondere l'ex amico durante le indagini?.? In Breve Soncin accusato di 76 coltellate dopo aver usato chiavi duplicate a Milano. Madre Smirnova allontanata dall'aula dal legale Nicodemo Gentile per shock emotivo. Francesco Dolci indagato a Bergamo per profanazione tomba e sottrazione testa vittima. Avvocata Eleonora Prandi assiste Dolci nonostante contestazioni per possibile depistaggio indagini. Inizia il processo a Corte d’Assise per l’omicidio di Pamela Genini: l’imputato Soncin è in aula. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.

© Ameve.eu - Processo Pamela Genini: Soncin in aula, pianto e urla della madre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Pamela Genini, larrivo di Soncin IN AULA per il processo

Notizie e thread social correlati

L’omicidio di Pamela Genini, via al processo: Gianluca Soncin rischia l’ergastolo. Le urla della madre della vittima in aulaIl processo per l’omicidio di Pamela Genini è iniziato oggi in Corte d’Assise a Milano.

Pamela Genini, la madre urla "bastardo" a Soncin in aula, poi scoppia a piangereIn aula alla Corte d’assise di Milano, una donna ha urlato “bastardo” al 53enne accusato dell’omicidio della propria figlia, poi è scoppiata in...

Temi più discussi: Femminicidio Pamela Genini, inizia oggi a Milano il processo a Gianluca Soncin; Femminicidio di Pamela Genini, al via il processo a Soncin. Dolci: Mi costituirò parte civile; Chi l'ha visto? 2025/26 - Caso Pamela Genini: inizia il processo all'imprenditore Gianluca Soncin - 03/06/2026 - Video; Pamela, inizia il processo a Soncin: rischia l'ergastolo.

Femminicidio Genini,la madre in aula a Soncin: Bastardo.La Corte: No a Dolci parte civile. Al via il processo per l’ex compagno di Pamela,la ragazza di 29 anni uccisa con oltre settanta coltellate. I familiari: Chiediamo giustizia, vogliamo l’ergastolo. x.com

Pamela Genini, l'ex Gianluca Soncin in aula. La mamma: Devastante vedere l'assassino di mia figlia, freddo e non pentitoNoi chiediamo giustizia e l'ergastolo. Lo ha spiegato ai cronisti Pier Giuseppe Rota, il compagno della madre di Pamela Genini - la 29enne uccisa il 14 ottobre scorso nella ... ilmessaggero.it

Pamela Genini, le urla della madre contro Soncin al processo: la donna in tribunale in lacrime(LaPresse) Bastardo. È l’urlo che Una Smirnova ha rivolto a Gianluca Soncin quando il 53enne accusato dell’omicidio della figlia della donna, Pamela ... ilmattino.it