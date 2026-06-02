Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di dissequestro di due cellulari, un coltello, mastice, materiale edile, un book fotografico, un manoscritto e alcuni scontrini appartenenti a Pamela Genini. La decisione si è basata sulla valutazione del materiale sequestrato, che rimane sotto sequestro. La posizione del tribunale non prevede al momento il rilascio di questi oggetti.

No al dissequestro di due telefoni cellulari, un coltello, mastice e altro materiale edile, un book fotografico di Pamela, un manoscritto e alcuni scontrini. Il Riesame ha respinto l’istanza avanzata dagli avvocati che difendono Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza. Lo scontro tra difesa e Procura era iniziato la scorsa settimana quando in aula, alla presenza anche del pm, i due avvocati donna avevano contestato la presenza tra gli atti depositati di un hard disk da quattro terabyte che non erano state in grado di visionare in quanto il Tribunale non avrebbe strumenti adeguati per copiarne il contenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cellulari e fotografie di Pamela Genini: no del Riesame al dissequestro. Ecco perché

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