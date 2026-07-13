Pallanuoto l’Italia supera gli Stati Uniti in amichevole

Notizia in breve

L’Italia ha vinto l’amichevole di pallanuoto contro gli Stati Uniti a San Francisco con il punteggio di 14-10. La partita è stata l’ultima tappa della prima fase di allenamenti comuni tra le due nazionali. La sfida non è ufficiale e si è disputata come parte di un percorso di preparazione. La squadra italiana ha concluso l’incontro con un vantaggio di quattro reti sui padroni di casa.