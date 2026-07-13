Pallanuoto l’Italia supera gli Stati Uniti in amichevole
L’Italia ha vinto l’amichevole di pallanuoto contro gli Stati Uniti a San Francisco con il punteggio di 14-10. La partita è stata l’ultima tappa della prima fase di allenamenti comuni tra le due nazionali. La sfida non è ufficiale e si è disputata come parte di un percorso di preparazione. La squadra italiana ha concluso l’incontro con un vantaggio di quattro reti sui padroni di casa.
La prima fase del common training tra Italia e Stati Uniti, andata in scena a San Francisco, si chiude con un’amichevole non ufficiale tra le due compagini, che vede il Settebello imporsi per 10-14 sui padroni di casa. Ora le due squadre si sposteranno a Los Angeles, poi il CT Sandro Campagna sceglierà i 15 per la World Cup. All’Avery Aquatic Center della Stanford University l’Italia nel primo quarto trova il break, conducendo per 2-4 dopo 8?. Nella seconda frazione gli Stati Uniti accorciano, arrivando a metà gara sul 6-7. Gli azzurri ritrovano il break di margine nel terzo periodo, chiuso sul 9-11, poi allungano ulteriormente nell’ultimo parziale, fino al 10-14 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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