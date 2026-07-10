Pallanuoto Settebello sconfitto di misura in amichevole dagli Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno battuto di misura il Settebello in un'amichevole di pallanuoto a San Francisco. La partita si è conclusa con un punteggio ristretto, senza dettagli sui marcatori. La squadra italiana si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026, in programma a Sydney dal 23 al 26 luglio. I 17 atleti sono in collegiale con gli Stati Uniti fino al 16 luglio, sotto la guida del commissario tecnico.
Il Settebello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgerà a Sydney, in Australia, dal 23 al 26 luglio: i 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio, in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole, non ufficiale, disputato dalle due selezioni gli Stati Uniti si sono imposti contro l’Italia con il minimo scarto, battendo gli azzurri con il punteggio di 12-11, nel match giocato allo Spieker Aquatics Complex dell’UC Berkeley. Le prossime sfide andranno in scena alle 4:00 italiane di sabato 11 luglio alla Chris Kjeldsen Pool della University of the Pacific, e domenica 12 luglio alle 21:30 italiane all’Avery Aquatic Center della Stanford University. 🔗 Leggi su Oasport.it
Waterpolo Preview 22-05-26: Stefano Tempesti presenta il Classico AN Brescia-Pro Recco
Notizie e thread social correlati
Pallanuoto, il Settebello si sposta negli Stati Uniti: Campagna riduce il gruppo azzurro a 17 unitàIl gruppo azzurro di pallanuoto maschile si riduce a 17 atleti in vista della Super Final della World Cup 2026, in programma a Sydney dal 23 al 26...
Stati Uniti, individuata in Texas la “larva killer”: «Già sconfitto in passato, lo faremo di nuovo»L’USDA ha confermato mercoledì la presenza di larve carnivore in Texas, definendole “larva killer”.
Temi più discussi: Pallanuoto, il Settebello si sposta negli Stati Uniti: Campagna riduce il gruppo azzurro a 17 unità; Pallanuoto, i convocati del Settebello in preparazione alla Super Final di World Cup; Pallanuoto: il Settebello esce sconfitto 12-11 dalla prima amichevole in California contro gli Stati Uniti.
Settebello in California. Le amichevoli con gli USAIl Settebello è in collegiale a San Francisco fino a domenica. Durante il common training con gli Stati Uniti sono previste tra partite amichevoli. Nel primo dei tre test match contro gli Stati Uniti, ... federnuoto.it
DA OSTIA VERSO L'AUSTRALIA, PASSANDO PER GLI STATI UNITI Il percorso del Settebello verso la Super Final della World Cup è iniziato. Alessandro Carnesecchi, Eduardo Campopiano e il capitano Marco Del Lungo raccontano il lavoro tra all facebook
Settebello in California. Stati Uniti-Italia 12-11 nel primo test matchIl Settebello perde 12-11 il primo dei tre test match contro gli Stati Uniti in California. La partita si è giocata presso lo Spieker Aquatics Complex dell'UC Berkeley. I prossimi incontri per gli azz ... federnuoto.it