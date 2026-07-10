pallanuoto settebello sconfitto di misura in amichevole dagli stati uniti

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno battuto di misura il Settebello in un'amichevole di pallanuoto a San Francisco. La partita si è conclusa con un punteggio ristretto, senza dettagli sui marcatori. La squadra italiana si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026, in programma a Sydney dal 23 al 26 luglio. I 17 atleti sono in collegiale con gli Stati Uniti fino al 16 luglio, sotto la guida del commissario tecnico.