Pallanuoto femminile gli Stati Uniti battono la Spagna e chiudono al primo posto in World Cup Italia quarta in Division 1

Nella seconda giornata della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile a Rotterdam, gli Stati Uniti hanno sconfitto la Spagna, assicurandosi il primo posto nel girone. L’Italia è stata invece battuta dalle padrone di casa, le neerlandesi, e si posiziona al quarto posto. La competizione continua con le altre partite in programma, mentre le classifiche si delineano progressivamente.

Arrivano i primi verdetti nella seconda fase della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella seconda giornata gli Stati Uniti battono la Spagna e chiudono al primo posto, con l’Italia, battuta dalle neerlandesi, aritmeticamente quarta. Nel Girone 5°-8° posto, che domani assegnerà l’ultimo pass per le Finals, l’Australia liquida la Grecia, battuta con lo score di 17-6, e tiene in corsa per la qualificazione l’Ungheria, che sommerge il Giappone, sconfitto con il punteggio di 28-13. Nel Girone 1°-4° posto, composto dalle squadre già qualificate alle Finals al termine della prima fase,...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti battono la Spagna e chiudono al primo posto in World Cup. Italia quarta in Division 1 Notizie correlate Pallanuoto femminile, il Setterosa evita gli Stati Uniti nella Division 1 della World CupL’Italia è stata inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono state sorteggiati Stati Uniti, Ungheria,... Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi BassiNel Girone A la sfida di cartello metteva di fronte Stati Uniti e Spagna: i tempi regolamentare si chiudono sul 12-12, poi le iberiche la spuntano ai... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; World Cup Pallanuoto Femminile: USA batte Olanda, scatto Grecia. Risultati e classifiche; Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup. Vittoria pesantissima della Grecia; Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi Bassi. Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup. Vittoria pesantissima della GreciaSi apre la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella prima giornata la Grecia ... oasport.it Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi BassiProsegue la World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro l'Australia che questa sera ... oasport.it Ciao chiedo gentilmente un aiuto: e’ vero che la app mpc per il controllo documenti alla dogana degli Stati Uniti vale solo per chi e’ già stato almeno una volta negli USA Grazie - facebook.com facebook La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ripristinato temporaneamente l’accesso al mifepristone tramite telemedicina e per posta, sospendendo il divieto imposto da una Corte d’Appello federale. x.com