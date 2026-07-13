La Pallamano Carpi si prepara a tornare in Serie A Silver dopo un anno di assenza, concentrandosi sulla prima squadra e sulla programmazione della stagione 2026-27. Il direttore tecnico è stato annunciato come parte del progetto di rilancio. La società ha dedicato l’ultimo anno alla crescita delle squadre giovanili, lasciando intendere un piano di sviluppo a lungo termine. La ripresa ufficiale non ha ancora una data, ma le attività sono in fase di pianificazione.

A 12 mesi dalla rinuncia alla Serie A Silver e alla prima squadra e dopo una stagione ricca di impegni per le squadre giovanili, la Pallamano Carpi inizia a programmare la nuova annata 2026-27. La novità principale è quella di un possibile ritorno anticipato anche della squadra seniores (in Serie B?), nel solco di quell’obiettivo ’ Carpi Serie A 2030 ’ che il club si era dato la scorsa estate annunciando di volere in 5 anni riportare Carpi in Serie A Gold, il massimo campionato italiano. In queste ore è stato delineato lo staff tecnico e dirigenziale. Un ruolo di prim’ordine lo avrà ancora Davide ’Stecca’ Serafini (foto), nominato direttore tecnico, nuova veste in cui si occuperà dello sviluppo complessivo della società, supervisionando sia il settore seniores che quello giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. Prima squadra Carpi verso il ritorno . Serafini direttore tecnico

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