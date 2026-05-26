Il direttore tecnico di una squadra di calcio si occupa della gestione tecnica e dello sviluppo dei giocatori, coordinando allenamenti e strategie di gioco. Il direttore sportivo si concentra invece sulla pianificazione delle operazioni di mercato, acquisti e cessioni di giocatori. Entrambi collaborano con l’amministratore, che si occupa della gestione finanziaria e amministrativa del club. La distinzione tra i ruoli riguarda principalmente le responsabilità operative e strategiche all’interno del team.

E che differenza c'è col direttore sportivo? Quali sono i loro rapporti con l'amministratore delegato? Un po' di risposte attorno a cariche a volte un po' nebuolose Lunedì il Milan ha mandato via in una sola volta l’allenatore della squadra di calcio maschile, il direttore sportivo, il direttore tecnico e l’amministratore delegato. La decisione è arrivata alla fine di un’altra stagione molto deludente, ma è stata piuttosto inedita nella storia del calcio italiano: a memoria non era mai successo che una squadra di altissimo livello licenziasse le proprie principali figure della parte dirigenziale e sportiva, senza le quali una squadra, banalmente, non può funzionare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa fa esattamente un «direttore tecnico», in una squadra di calcio?

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Football Club Development: A Technical Director's Review | APFC Testimonial

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