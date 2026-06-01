Pallamano | Italia femminile si cambia Il nuovo direttore tecnico sarà Martin Albertsen

La nazionale italiana femminile di pallamano ha scelto un nuovo direttore tecnico. Dopo la fine del contratto con Alfredo Rodriguez Alvarez, che aveva ricoperto il ruolo, la Federazione Italiana Giuoco Handball ha nominato Martin Albertsen come nuovo responsabile. Questa decisione è stata annunciata recentemente e rappresenta un cambio di gestione per la squadra.

La nazionale italiana femminile di pallamano cambia direttore tecnico. Dallo spagnolo Alfredo Rodriguez Alvarez, giunto a scadenza naturale del suo accordo con la Federazione Italiana Giuoco Handball, al danese Martin Albertsen. Tecnico di 52 anni Albertsen, con importanti esperienze a livello internazionale sia con formazioni seniores sia nel settore dello sviluppo giovanile, ha coordinato dal 2018 al 2023 il settore femminile in Svizzera aiutando le elvetiche a trovare la storica qualificazione agli Europei 2022 e una stabilità di alto livello nel contesto internazionale. Il danese avrà un contratto, con incarico da direttore tecnico delle squadre nazionali femminili, sino al dicembre 2028: “ Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida con la FIGH. 🔗 Leggi su Oasport.it

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