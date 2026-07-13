I carabinieri di Palermo hanno fermato 15 persone sospettate di far parte della “banda dei kalashnikov”. Le indagini hanno accertato che gli ordini degli attentati provenivano dal carcere. La squadra ha ricostruito un’escalation criminale avvenuta negli ultimi mesi in città. I fermati sono ritenuti coinvolti in attività legate a questa organizzazione. Le autorità continuano le verifiche per chiarire il ruolo di ciascun individuo.

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 15 persone presunte appartenenti alla cosiddetta “ banda dei kalashnikov “, protagonista di un’ escalation criminale avvenuta negli ultimi mesi in città. La misura cautelare è stata disposta dalla Procura distrettuale antimafia guidata da Maurizio De Lucia. Gli indagati sono accusati di essere autori e mandanti di continui attentati e intimidazioni a commercianti e imprenditori che, dallo scorso novembre fino a pochi giorni fa, hanno colpito la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Nello specifico, nove dei fermati sono accusati di estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione illegali di armi comuni e di armi da guerra, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Palermo, nuovo colpo alla “banda dei kalashnikov”: 15 fermati. “Gli ordini degli attentati partivano dal carcere”

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