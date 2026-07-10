attentati e minacce per riorganizzare clan carcere per gli 8 fermati

Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord ha deciso il carcere per otto persone fermate nei giorni scorsi. A loro sono stati notificati fermi emessi dalla procura antimafia della città. Gli approfondimenti indagano su attentati e minacce legate a tentativi di riorganizzare un clan criminale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere per le otto persone a cui, nei giorni scorsi, sono stati notificati altrettanti fermi di pm emessi dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea. Il giudice ha ritenuto comunque di non convalidare il provvedimento precautelare emesso dagli inquirenti nei confronti di presunti appartenenti alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi a cui vengono contestati i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico, pubblica intimidazione con uso delle armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, estorsione, violenza privata e porto e detenzione di armi e materiale esplodente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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