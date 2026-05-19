Camorra arresti nel clan Moccia | gli ordini partivano dal carcere

Nella provincia di Napoli sono stati eseguiti arresti nell’ambito di un’operazione contro il clan Moccia di Afragola. Durante l’azione delle forze dell’ordine sono emerse comunicazioni tra i membri del gruppo che indicano come gli ordini venissero trasmessi da un detenuto. Le indagini hanno documentato i collegamenti tra i soggetti coinvolti e le attività illegali gestite all’interno del carcere. L’intervento ha portato all’arresto di alcune persone ritenute responsabili di aver coordinato le operazioni dal penitenziario.

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