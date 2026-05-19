Camorra arresti nel clan Moccia | gli ordini partivano dal carcere
Nella provincia di Napoli sono stati eseguiti arresti nell’ambito di un’operazione contro il clan Moccia di Afragola. Durante l’azione delle forze dell’ordine sono emerse comunicazioni tra i membri del gruppo che indicano come gli ordini venissero trasmessi da un detenuto. Le indagini hanno documentato i collegamenti tra i soggetti coinvolti e le attività illegali gestite all’interno del carcere. L’intervento ha portato all’arresto di alcune persone ritenute responsabili di aver coordinato le operazioni dal penitenziario.
(Adnkronos) – Blitz anticamorra in provincia di Napoli: arresti nel clan Moccia di Afragola, gli ordini partivano dal carcere. Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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