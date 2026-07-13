Palermo fermata la banda dei kalashnikov | sono 22 gli indagati
A Palermo sono stati fermati 22 sospetti legati a una banda accusata di aver aumentato le attività criminali negli ultimi mesi. L’operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato al blocco di un gruppo ritenuto responsabile di episodi legati a armi da fuoco pesanti, tra cui kalashnikov. I dettagli riguardano un’escalation di violenza e traffico di armi che si sarebbe sviluppata nella città negli ultimi mesi.
Maxi operazione a Palermo che ha portatoal fermo di 22 persone, che sarebbero le protagoniste di un’escalation criminale avvenuta negli ultimi mesi in città. Gli indagatisarebbero autori e mandanti di presunti attentati e intimidazioniavvenuti dal novembre 2025 sino a pochi giorni fa nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. Il provvedimento a 7 degli indagati è stato notificato in carcere. A 9 invece si contestatoi reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegali di armi da guerra con l’aggravante mafiosa. Inoltre, gli altri provvedimenti riguardano6 persone accusate di far parte di un’organizzazione che trafficherebbe cocaina, hashish e marijuana nei quartieri di San Lorenzo, dello Zen 2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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