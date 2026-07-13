Palermo fermata la banda dei kalashnikov | sono 22 gli indagati

Notizia in breve

A Palermo sono stati fermati 22 sospetti legati a una banda accusata di aver aumentato le attività criminali negli ultimi mesi. L’operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato al blocco di un gruppo ritenuto responsabile di episodi legati a armi da fuoco pesanti, tra cui kalashnikov. I dettagli riguardano un’escalation di violenza e traffico di armi che si sarebbe sviluppata nella città negli ultimi mesi.